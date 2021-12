Kussen in brand op kinderafdeling Rotterdams ziekenhuis

Op de kinderafdeling van het Franciscus Gasthuis, een ziekenhuis in Rotterdam, is vannacht brand geweest. De twaalf kinderen die op de afdeling lagen zijn naar een andere plek in het ziekenhuis gebracht.

Kussen

De brand ontstond in een kussen. Volgens de brandweer kwam dit waarschijnlijk door het verkeerd gebruik van een ziekenhuisapparaat. Om de kinderen in veiligheid te brengen werden ze snel naar een andere afdeling verplaatst.

Een paar ouders en medewerkers van het ziekenhuis hadden wat rook ingeademd, maar inmiddels gaat het weer goed met ze.

Terug

Na onderzoek van de brandweer konden de kinderen vanochtend weer terug naar hun eigen afdeling.