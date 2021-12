Winnaar Razmik interviewt minister van Onderwijs

De 11-jarige Razmik heeft, samen met Nuria en Maxien, de Jeugdjournaal Wedstrijd gewonnen. Daarom mocht hij Arie Slob, de minister van Onderwijs, interviewen.

Onderwijs

Razmik heeft zelf gekozen voor Arie Slob. Samen met Milou is hij bij de minister op bezoek geweest. Hij stelt de minister vragen over de problemen op Nederlandse scholen, de corona-crisis, maar bijvoorbeeld ook wat zijn favoriete chips is.