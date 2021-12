Deze kinderen hebben nog wel (online) les

Een groot deel van de kinderen op de basisschool heeft al kerstvakantie. Maar niet iedereen. Op sommige scholen wordt deze week nog online les gegeven. Ook kinderen van basisschool de Flierefluiter in Zwaag moeten deze week gewoon doorwerken.

Noodopvang

De meeste kinderen uit de groep 7/8 zit tijdens de lessen thuis. Maar een aantal kinderen zitten op de noodopvang op school. Hun ouders hebben een essentieel beroep. Bijvoorbeeld in het onderwijs, het ziekenhuis, of in de supermarkt.