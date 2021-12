Huizen beschadigd door vuurwerkbommen

In Geldrop werd zwaar vuurwerk door een brievenbus gegooid. De bewoners van het huis lagen op dat moment te slapen. Niemand raakte gewond. Maar de voordeur en de binnendeur raakten wel beschadigd.

In Geldrop en Den Bosch zijn gisteravond twee huizen beschadigd nadat zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De explosies waren ongeveer tegelijkertijd, maar volgens de politie hebben de knallen niets met elkaar te maken.

Ook in Den Bosch ging een vuurwerkbom af in het huis. Mogelijk heeft iemand het vuurwerk daar door een raam naar binnen gegooid. Er was op dat moment niemand thuis.

De politie doet onderzoek naar de twee explosies.