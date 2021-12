Er wordt minder vaak ingebroken

Goed nieuws: Er is dit jaar minder vaak ingebroken dan andere jaren. Tot nu toe sloegen dieven dit jaar 21.619 keer toe. Dat is een stuk minder dan vorig jaar. Waarschijnlijk komt dat door de corona-regels.

Begin dit jaar was er een strenge lockdown, met een avondklok. Iedereen moest toen 's avonds thuisblijven. Daardoor konden dieven minder makkelijk inbreken. Als dieven proberen in te breken, doen ze dat namelijk vooral als mensen niet thuis zijn.

Kerst

Toch moeten mensen de komende dagen extra opletten, zeggen deskundigen. Rond kerst en oud en nieuw wordt namelijk vaker ingebroken dan op andere dagen in het jaar.

Volgens de politie kun je tijdens kerst dus het beste goed checken of je ramen en deuren dicht zijn. Ook is het handig als je buren wel thuis zijn. Zij kunnen dan ook de buurt in de gaten houden.