Oproep: Wat wil jij weten van artiest Antoon?

Binnenkort gaan we langs bij de maker van de hit Hyperventilatie. Heb jij een vraag voor zanger en rapper Antoon? Stuur die snel in en misschien hoor je binnenkort het antwoord in het Jeugdjournaal.

Antoon is de artiestennaam van Valentijn Verkerk. In 2020 bracht hij zijn allereerste album uit, De Nacht is van ons. Zijn bekendste liedje is Hyperventilatie. Dit nummer ging ook viral op TikTok.