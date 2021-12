Er komen strengere quarantaine-regels

Er komen nog stengere quarantaine-regels als je in de buurt bent geweest bij iemand met corona. Als je nu langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter bent geweest bij iemand die positief is getest, moet je 10 dagen in quarantaine. Ook als je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad.

Omikron

Experts willen dit nu invoeren om ervoor te zorgen dat minder mensen besmet raken met de omikron-variant. Je moest al thuis blijven als iemand met wie je woont corona heeft. Nu moet je dat dus ook als je langer dan 15 minuten in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Testen

Wel kunnen mensen, die niet besmet zijn, zich na 5 dagen laten testen bij de GGD. Ben je dan negatief, dan mag je uit quarantaine.