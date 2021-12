Serious Request haalt 2 miljoen euro op

De opbrengst van de 3FM actie Serious Request is bekend. Vier radio-dj's zaten een week in het Glazen Huis en haalden daarmee 2.000.183 miljoen euro op.

Met de actie heeft de radiozender geld opgehaald voor het Wereld Natuurfonds. Dit jaar gaat de opbrengst naar het beschermen en het herstellen van regenwouden in Zuid-Amerika.

Kinderactie's

Ook veel kinderen hebben de afgelopen dagen geld ingezameld. Zo ook Rinze, Gijs en Pien uit Leiderdorp. Zij werkten nog tot en met vanmiddag door. Zo timmerden ze heel veel kerstboompjes. Vanavond in het jeugdjournaal zie je hoeveel de kinderen hebben opgehaald.