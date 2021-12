Nieuwswekker: Eerste kerstdag + Telescoop de ruimte in

Goedemorgen! Het is 25 december en dus eerste kerstdag. Heb je een kerstontbijtje gegeten of lagen er vanmorgen cadeautjes onder de boom? Begin je dag in ieder geval goed met een nieuwe nieuwswekker. Het weer Het is een stuk kouder dan gisteren. In het noorden van het land blijft het de hele dag vriezen, maar af en toe komt ook de zon tevoorschijn. In het zuiden van Nederland is het iets warmer en valt er af en toe wat regen of sneeuw.

Dit heb je misschien gemist: - In de hele wereld vallen duizenden vluchten uit. Dat is natuurlijk extra vervelend voor mensen die vanwege Kerst naar huis willen vliegen. Meerdere vliegtuigmaatschappijen zeggen dat ze niet genoeg personeel hebben, omdat veel medewerkers in quarantaine zitten door corona. - In Schiedam stonden de bewoners van een flat vannacht ineens op straat. Er was namelijk ergens brand ontstaan door waxinelichtjes. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners konden na anderhalf uur weer terug naar hun bed.

Bewoners op straat na de brand Mediatv

- De Top 2000 is begonnen. Tot middernacht op oudejaarsavond worden 2000 liedjes gedraaid op radiozender Radio 2. Mensen konden online stemmen welke liedjes ze het best vinden. Op nummer 1 staat het lied Bohemian Rhapsody van de Britse band Queen. De Top 2000 werd geopend met een spectaculaire show:

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is eerste kerstdag. Christenen vieren vandaag dat Jezus is geboren. Maar ook voor mensen die niet geloven, is kerst een feestdag. Veel families gaan dan bij elkaar op bezoek en eten lekker samen. Vanwege corona is het advies om maximaal vier mensen uit te nodigen. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee. - Door de lockdown kun je met Kerstmis niet uit eten. Flink balen voor mensen met een eigen restaurant, want die hoopten op veel gasten met de feestdagen. Om toch geld te verdienen, bezorgen veel restaurants maaltijden. Ook de vader van Fee doet dat. Hij heeft een eigen restaurants en Fee helpt vandaag mee met het bezorgen. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal. - Als het goed is, gaat vandaag de James Webb-telescoop de ruimte in. Dat is de grootste ruimte-telescoop ooit gebouwd. Het ding is groter en kan verder kijken dan de oude telescoop die nu in de ruimte zweeft. Ook gaat de nieuwe telescoop verder het heelal in. Wetenschappers hopen dat ze met de ruimte-telescoop meer kunnen leren over onder andere het begin van het universum.

Artisitieke impressie van de James Webb-telescoop NASA

- Via onze site en app kon je stemmen op het grootste celebrity nieuws van 2021. Meer dan 10.000 kinderen hebben dat gedaan. En dit is jullie top 3:

En dan nog even dit: Met een arrenslee, zwemmend in een aquarium of zittend op een olifant. De kerstman brengt over de hele wereld en op verschillende manieren cadeautjes rond.