Dit vinden jullie het celebrity nieuws van 2021

Op onze site en app lees je natuurlijk niet alleen serieus nieuws, maar ook nieuwtjes over beroemdheden. Dit jaar was er grappig nieuws over Enzo Knol, maar ook heftig nieuws over Bilal Wahib. Ook werd prinses Amalia 18 jaar en was er een grote rechtszaak over Britney Spears.

Via onze site en app kon je stemmen op het grootste celebrity nieuws van 2021. Meer dan 10.000 kinderen hebben dat gedaan. De top 3 met de meeste stemmen zie je in de video hierboven.