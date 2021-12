Top 2000 begonnen, wat is jouw favoriet?

De Top 2000 van start gegaan. Dat is de lijst van beste nummers aller tijden volgens de luisteraars van Radio 2. Ieder jaar stemmen duizenden mensen op hun favoriete nummer.

In de top van de lijst staan vooral nummer die meer dan 40 jaar oud zijn, maar er staan ook nieuwere nummers in. Billie Eilish staat er met 3 liedjes in, Justin Bieber met 2 en ook Snollebollekes staat voor het eerst in de lijst. Op de site van de Top 2000 kun je alle nummers zien.