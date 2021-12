Op sommige plekken (even) een witte Kerst

Op een paar plekken in Nederland is er een witte Kerst. We kregen deze foto van Elisa en Emmi. Ze wonen in Cyprus, maar vieren Kerst bij hun opa en oma in het Limburgse Sevenum. Ze waren dolblij dat ze vanochtend een sneeuwpop konden maken en vertellen dat ze Kerst in Nederland geweldig vinden.

Heel lang zal de sneeuw niet blijven liggen en de sneeuwpop van Elisa en Emmi is waarschijnlijk ook snel gesmolten. Op veel plekken komt de temperatuur vanmiddag weer boven het vriespunt uit.