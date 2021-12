Kinderen over ons grote kerst-onderzoek

Bijna alle kinderen in Nederland vieren Kerst en 70 procent doet dat met cadeautjes. De meeste gezinnen (83 procent) houden zich ook aan de corona-regels. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal.

Nepboom

In het onderzoek vroegen we ook wat jullie dit jaar doen. De meeste kinderen gaan vooral lekker eten en drinken met Kerst. Iets meer dan de helft gaat ook op bezoek, kijkt een kerstfilm en er worden deze dagen weer een hoop spelletjes gespeeld. In huis staat vaak een kerstboom en de meeste bomen (69 procent) zijn hartstikke nep.

Milou sprak met kinderen over ons onderzoek en het kerstfeest dit jaar. Je hoort het in de video.

Heb jij ook een kerstfilm gekeken en wat vind je van kerstfilms? Stem en reageer op de stelling: