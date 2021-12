Nieuwswekker: Tweede kerstdag + Koud en glad

Goedemorgen op deze behoorlijk koude tweede kerstdag. Vooral in het noorden kan het ijskoud aanvoelen en op de weg wordt het behoorlijk glad. De bewolking neemt vandaag wat toe en in de loop van de dag kan er motregen vallen. Prima weer om bij de kerstboom te zitten.

Dit heb je misschien gemist:

- Pas op als je vandaag naar buiten gaat. In het noorden van het land is er kans op ijzel. Dat is regen die bevriest zodra het de grond raakt. Het kan daardoor dus behoorlijk glad worden. Ook waarschuwen weermensen voor zeer lage gevoelstemperaturen in de provincies Friesland en Groningen. Het kan daar aanvoelen als -15 graden. Mensen kunnen daardoor onderkoeld raken.

- Desmond Tutu uit Zuid Afrika is overleden. Zwarte mensen hadden vroeger in Zuid-Afrika geen rechten. Ze werden onderdrukt door witte mensen, die er de baas waren. Apartheid werd dat genoemd. Desmond Tutu streed jarenlang tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij kreeg daarvoor in 1984 ook de Nobelprijs voor de Vrede. Desmond Tutu was 90 jaar.