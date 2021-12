Kijktip: Het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021!

In het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021 zie je het belangrijkste, mooiste en leukste nieuws van 2021. Je ziet de mooiste sportmomenten en we gaan langs bij kinderen die dit jaar in het nieuws waren.

Zanger Mart Hoogkamer is er ook bij. Hij maakt er samen met Evita, Bart en een heleboel kinderen een gezellige boel van!