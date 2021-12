Schaatspret! In het noorden is het ijs sterk genoeg

Het kan! In Noord-Nederland hebben kinderen met Kerst kunnen schaatsen. Koude nacht Vannacht vroor het op veel plekken in Nederland. Het natuurijs is op sommige plekken in Drenthe, Groningen en Friesland wel 3 tot 5 centimeter dik.

In Noordlaren, in Groningen, heeft de Nederlandse schaatsbond KNSB het ijs gemeten. Het is nu dik genoeg om de eerste marathon van deze winter te schaatsen. Vanavond om 19.00 uur begint 'ie.

Willem Hut van de KNSB meet de dikte van het ijs op de schaatsbaan in Noordlaren ANP

Ook in het Drentse Nieuw-Buinen kunnen mensen schaatsen. Vrijwilligers hebben daar afgelopen nacht hard gewerkt om de ijsbaan klaar te maken.

Schaatsvereniging Nieuw-Buinen

Dinsdag kon er in het Gelderse Winterswijk ook al op natuurijs geschaatst worden. Dat komt door een speciale techniek:

