Een geweldig 2022 van Mart, Glowmovies, StukTV en Nikkie!

Het is bijna zover: het jaar 2022! Om 2021 goed af te sluiten maakte Mart Hoogkamer een speciale versie van zijn hit 'Zwemmen in Bacardi Lemon'.

Maar dat is niet het enige. In de video zie je de liefste en leukste nieuwjaarswensen van jullie favoriete beroemheden en YouTubers. En namens het Jeugdjournaal wensen we je natuurlijk ook alvast een heel fijn 2022!

Deze videoclip is opgenomen voordat de nieuwste corona-maatregelen in gingen.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: