Nieuwswekker: Desmond Tutu herdacht + het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht!

Goedemorgen! Lekker gegeten met Kerst? Je hebt nog twee weken vakantie. Tijd genoeg dus om weer een verse nieuwswekker te lezen! Eerst het weer: de ijspret is na één dag alweer voorbij, want het gaat dooien. In het noordoosten kan het nog wel glad zijn, dus pas op als je naar buiten gaat. Later in de ochtend komt ook hier de temperatuur boven de nul graden. Het is bewolkt vandaag en soms valt er wat regen. Het wordt 4 tot 10 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Hij is er: het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht! Evita en Bart nemen je mee langs al het leuke, mooie en belangrijke nieuws van 2021. Oh, en Mart Hoogkamer komt ook even langs. Gezellig! Kijk het jaaroverzicht nu online hieronder:

- Voor kinderen in New York van 12 jaar en ouder is het vanaf vandaag verplicht om twee keer gevaccineerd te zijn tegen het corona-virus. Anders mogen ze niet naar winkels, restaurants en bioscopen. Door de omikron-variant van het corona-virus worden meer kinderen in New York ziek. Er zijn ook meer kinderen die naar het ziekenhuis moeten. - Meer dan 10.000 kinderen hebben gestemd. En dit vinden jullie de top 3 social nieuws van 2021:

- Mensen in de hele wereld maar vooral in Zuid-Afrika hebben Desmond Tutu herdacht. Hij overleed dit weekend. Desmond Tutu was voor veel mensen in Zuid-Afrika een held, omdat hij vocht tegen discriminatie en opkwam voor de rechten van zwarte mensen. Veel mensen zijn daarom verdrietig dat hij er niet meer is.

Zijn hart was groot genoeg om de hele wereld in liefde vast te houden. Mpho Tutu, dochter

Desmond Tutu was één van de mensen die ervoor hebben gezorgd dat de apartheid werd afgeschaft in Zuid-Afrika. Tijdens de apartheid moesten witte en zwarte mensen gescheiden van elkaar leven. Voor witte mensen werd alles goed geregeld, maar zwarte mensen werden onderdrukt en gediscrimineerd.

Dit is vandaag in het nieuws: - Op de tweede dag van OKT, het Olympisch kwalificatie-toernooi, kunnen de Nederlandse schaatsers weer startbewijzen winnen voor de Olympische Spelen. De Olympische Spelen zijn in februari in Beijing, in China. Vandaag rijden de vrouwen om een startplek op het onderdeel 3000 meter en de mannen schaatsen de 500 meter. - De 11-jarige Nuria was één van de drie winnaars van onze verslaggevers-wedstrijd. Ze wil later misschien wel verslaggever worden, maar acteren vindt ze ook fantastisch. Keoma Aidhen, de actrice die Jasmine speelt in de musical Aladdin, is dan ook een groot voorbeeld voor haar. Nuria koos haar uit als hoofdpersoon in haar eigen reportage. Die zie je vandaag in het Jeugdjournaal!

En dan nog even dit: Wat zou jij doen als je een kikker in je sla vindt? Simon uit de Verenigde Staten besloot hem te houden als huisdier. Dat heeft een bijzondere reden. In de video hieronder zie je meer over Simon en kikker Tony.