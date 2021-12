Meer dan 2 miljoen kijkers voor The Streamers

The Streamers hebben weer opgetreden en dat was een behoorlijk succes. Er keken op tweede kerstdag meer dan 2 miljoen mensen naar het optreden in de Efteling. Dat is meer dan naar het populairste programma dat gisteren op tv was.

Maan

The Streamers bestaan onder andere uit Maan, Kraantje Pappie, Suzan en Freek, Ronnie Flex en Emma Heesters. De groep werd in de coronatijd bedacht, omdat de artiesten niet meer konden optreden voor publiek. De optredens zijn te bekijken via een live-stream.

Met het optreden werd ook 500.000 euro opgehaald voor hulporganisatie Unicef.