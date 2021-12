Ontsnapte serval (grote wilde kat) loopt zelf terug naar huis

De serval ontsnapte zaterdagavond in Herkenbosch door een gat in het net dat over zijn verblijf hangt:

Een serval is een katachtig roofdier dat in Afrika in het wild leeft. Serval betekent hertenwolf in het Portugees.

Hij kan tot 1,35 meter lang worden van kop tot staart en hij jaagt vooral op knaagdieren.

In Nederland is het toegestaan om een serval als huisdier te houden, maar volgens deskundigen is dat geen goed idee.