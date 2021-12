Winnaar Nuria interviewt musicalster Keoma Aidhen

Nuria van 11 was één van de drie winnaars van onze Jeugdjournaal Wedstrijd. Ze wil later misschien wel verslaggever worden en ze vindt acteren ook fantastisch.

Haar grote voorbeeld is actrice Keoma Aidhen, die Jasmine speelt in de musical Aladdin. Daarom koos Nuria haar uit om een reportage over te maken. Je ziet het in de video.