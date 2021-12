Gezin met 7 kinderen woont op vakantiepark na brand

De zussen Tiana en Shanayra wonen tijdelijk met hun ouders, vier zusjes en broertje op een vakantiepark. Niet voor de lol, maar omdat er twee weken geleden iets vreselijks gebeurde: er was een grote brand bij hen thuis.

Met hulp van de brandweer werd het vuur geblust en er was gelukkig niemand gewond. Maar iedereen is wel heel erg geschrokken.

Echt een vakantiegevoel hebben ze dus niet met zijn negenen in een vakantiehuisje. En ze maken zich ook wel zorgen over waar ze de komende tijd moeten wonen. Ze kunnen pas over een paar maanden weer terug naar hun huis.