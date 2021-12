Dit vinden jullie het dieren-nieuws van 2021

Lieve, leuke en enge dieren: je zag ze allemaal in het Jeugdjournaal. Dit jaar was er bijvoorbeeld voor het eerst weer een walrus te zien in Nederland. Ook ontsnapten er dieren uit de dierentuin en was er nieuws over de honden van de Amerikaanse president Joe Biden.

Via de site en app kon je stemmen op jouw favoriete dieren-nieuws van 2021. Meer dan 10.000 kinderen hebben dat gedaan. De top 3 zie je in de video hierboven.

Jaaroverzicht

Deze video hoort bij het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: