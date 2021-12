Nieuwswekker: Speciale brandweerauto + Eeuwenoude huis-schildpad gevonden

Maar we beginnen met het weer. Daar hoef je je bed niet voor uit te komen. Er veel bewolking, soms wat regen en het kan flink waaien. Met zo'n 10 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar.

Goedemorgen! Het is ochtend en jij bent wakker, dus het komt vast goed uit dat we weer een verse nieuwswekker voor je hebben.

- In Australië heeft de politie een jongen van 19 opgepakt. Hij was gaan feesten, terwijl hij wist dat hij corona had. De jongen kan een boete van ruim 12.000 euro of een celstraf van twee jaar krijgen.

- Een grote verrassing bij het olympisch kwalificatietoernooi schaatsen. De pas 20-jarige Merijn Scheperkamp was sneller dan alle favorieten en mag nu naar de Olympische Spelen. Of nummer twee, Dai Dai N'tab, en nummer 3, Kai Verbij, ook naar de Spelen mogen, is nog even afwachten.