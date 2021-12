Hadi en Parnian moesten vluchten uit Afghanistan

Halverwege 2021 kwam er heftig nieuws uit Afghanistan. De terroristische organisatie Taliban had de macht gegrepen. Veel Afghanen proberen te vluchten, bijvoorbeeld ook naar Nederland. Makkelijk was dat niet.

Dat weten Hadi en Parnian ook. Zij probeerden via het vliegveld weg te komen. Daar ontstond een grote chaos. Toch lukte het ze om weg te komen. Niet iedereen had zoveel geluk. Inmiddels wonen ze al een tijdje in een opvangkamp in Nederland. Ze vertellen erover in de video hierboven.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: