Zo ziet de binnenkant van een mummie eruit

De onderzoekers ontdekten onder meer dat de farao ongeveer 35 jaar oud en 1,68 meter lang was toen hij overleed. Ook had hij een goed gebit en een gouden gordel met gouden kralen.

Wat is een mummie?

In het oude Egypte werden mensen na hun dood zo goed mogelijk bewaard. Onder andere door lichamen te wassen, drogen en te verpakken in linnen doeken. Daarna gingen ze in een sarcofaag. Dat is een soort doodskist.

Het gebeurde vooral bij belangrijke mensen, zoals farao's. Dat waren de koningen van Egypte. De mummie die nu is onderzocht, is van Amenhotep I. Hij was zo'n 3500 jaar geleden de baas van Egypte.