Nu vooral corona-variant omikron in Nederland

Het is geen verrassing dat omikron zich zo snel verspreidt. De regering voerde al strengere corona-regels in vanwege deze versie.

De omikron-variant van het corona-virus komt nu het meest voor in Nederland. Meer dan de helft van de besmettingen komt door deze nieuwe variant.

Omikran is als eerste ontdekt in Zuid-Afrika en heeft zich de afgelopen tijd snel over de wereld verspreid.

Dat het virus zich zo snel verspreidt, wil niet zeggen dat hij ook gevaarlijker is. Volgens de eerste cijfers lijkt het erop dat mensen er juist minder ziek van worden. Toch maken deskundigen zich nog wel zorgen.

Miljoenen volwassenen in Nederland krijgen de komende maanden een extra prik, zodat ze beter beschermd zijn tegen corona.