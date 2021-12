Nieuwswekker: Interview met burgemeester + 23 dieren uitgestorven

Als je naar buiten gaat, is het minder genieten. Het wordt namelijk bewolkt en regenachtig. Koud is het niet, zo'n 8 tot 13 graden.

- Bij een asielzoekerscentrum in Sneek is vannacht brand uitgebroken . Daarbij zijn vijf mensen gewond geraakt. Een deel van het gebouw , is uitgebrand. Na 45 minuten had de brandweer het vuur onder controle. De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van brandstichting.

- Schaatser Femke Kok mag naar de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Heerenveen won ze de 500 meter. In haar race eindigde ze vlak voor Jutta Leerdam, die tweede werd. Leerdam was al geplaatst voor de 1000 meter en mag nu ook op de 500 meter uitkomen tijdens de Spelen. Michelle de Jong werd derde. Of zij ook naar de Spelen mag, is nog even afwachten.