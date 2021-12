Dit vinden jullie het opmerkelijkste nieuws van 2021

Raar, maar waar! In het Jeugdjournaal is niet alleen serieus nieuws te zien, maar ook gekke weetjes of opvallende filmpjes. Via onze site en app konden jullie stemmen op het opmerkelijkste nieuws van 2021.

Meer dan 10.000 kinderen hebben gestemd. De top 3, met een gedeelde tweede plek, zie je in de video hierboven.

Jaaroverzicht

Deze video hoort bij het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: