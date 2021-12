Carnaval in je T-shirt: Dorp verplaatst optochten naar juni

Wat moeten we met carnaval? Veel gemeenten en carnavalsverenigingen zijn bezig met die vraag. Want door corona is de kans groot dat het feest eind februari niet zoals in andere jaren gevierd kan worden.

In het Brabantse dorp Prinsenbeek hebben ze inmiddels een beslissing genomen. De feestelijke optochten worden verplaatst naar het Pinksterweekend, begin juni is dat.