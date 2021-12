Lenteweer verwacht met Oud en Nieuw

Daarna is het niet meteen klaar. Als je de volgende dag wakker wordt is het met zo'n 13 of 14 graden nog steeds heel erg zacht.

De afgelopen jaren was het al vaak warm tijdens Oud en Nieuw. De laatste keer dat het echt heel koud was, was in 2008. Toen vroor het bijna drie graden.

