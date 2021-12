Brandweer de hele nacht druk met vreugdevuren

De brandweer in Gelderland heeft vannacht zeker acht branden geblust. Er werden onder andere stapels van hout en autobanden in brand gestoken.

Rond de jaarwisseling steken jongeren in Gelderland en Noord-Brabant vaker van dit soort vreugdevuren aangestoken.

Drone

In het plaatsje Waardenburg is het ook vaak onrustig rond deze tijd. Daarom vloog daar afgelopen nacht een drone met camera rond. Ook kregen alle jongeren een brief van de burgemeester met een waarschuwing.