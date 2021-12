Bankzitters eerste YouTubers ooit in Top 2000

De Top 2000 is de lijst van beste nummers aller tijden volgens de luisteraars van Radio 2. Ieder jaar stemmen duizenden mensen op hun favoriete nummer. De populaire lijst is tot en met 31 december te horen.

In de top van de Top 2000 staan vooral nummers die meer dan 40 jaar oud zijn. Stapelgek van de Bankzitters is dit jaar uitgebracht en daardoor een van de nieuwste liedjes in de lijst. Het nummer is ergens tussen 16:00 en 17:00 te horen op Radio 2.