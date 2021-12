Meeste kinderen vinden vuurwerkverbod stom

De meeste kinderen vinden het stom dat er dit jaar een vuurwerkverbod is. Dat blijkt uit een onderzoek dat we hebben gedaan. Daarin vroegen we aan kinderen hoe ze over vuurwerk denken.

Om precies te zijn vindt 60 procent van de kinderen het verbod stom. Maar net zo'n grote groep, ook 60 procent dus, snapt wel waarom het is ingevoerd.