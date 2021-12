Nieuwswekker: Legobeeld verdwenen + Kappers voeren actie

De regering beslist maandag of de scholen na de kerstvakantie weer open mogen.

- Het Legobeeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam is verdwenen. Op de plek van het beeld ligt alleen nog een briefje met de tekst: "Corona gooide roet in het eten, André heeft nu tijd voor een ander optreden". De initiatiefnemer van het legobeeld denkt dat het een grap is en gaat ervan uit dat Hazes na Oud en Nieuw wordt teruggezet. André Hazes was een bekende volkszanger. Zijn zoon, die ook André Hazes heet, maakt ook muziek.