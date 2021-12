Romy wil net als Peter R. de Vries misdaadverslaggever worden

2021 was een bijzonder jaar voor Romy. Dit jaar speelde ze de hoofdrol in een reclamefilmpje over armoede. Romy weet hoe dat is, omdat ze zelf ook opgroeit in armoede.

Toch laat ze dat niet in de weg staan van haar grote droom: misdaadverslaggever worden. Romy kwam op dat idee toen ze hoorde over de moord op Peter R. de Vries. In de video hierboven vertelt ze erover.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: