Oproep: Wat wil jij weten van SpangaS?

Tv-serie SpangaS: De Campus bestaat bijna 15 jaar! Daarom gaan we acteurs Lieke Hammink, Noël van Kleef en Rein van Duivenboden interviewen. Zij spelen Gioia, Maxima en Olivier en jij kunt vragen voor hen insturen. Wat wil jij weten over de serie?

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

SpangaS: De Campus is vier dagen per week te zien op NPO Zapp. De serie gaat over Noor, Lesley, Maxima, Olivier, Gioia, JJ, Sami, Daan, Noah en Ryan. Zij gaan naar een campus en krijgen daar niet alleen les, ze slapen en sporten er ook.