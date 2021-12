Harold en Femke wonen nog steeds niet thuis door de overstromingen

Voor het Jaaroverzicht gingen we terug bij kinderen die dit jaar in het nieuws waren. Bijvoorbeeld bij Harold en zijn zusje Femke. In juli is hun huis in de Limburgse plaats Valkenburg ernstig beschadigd door overstromingen.

Ze wonen sinds die tijd ergens anders en kunnen nog steeds niet terug naar hun oude huis. Daar balen ze erg van. In de video hierboven vertellen ze erover.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: