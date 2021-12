Jeanrocher helpt in oliebollenkraam (maar het is niet zo druk)

Het is oliebollentijd! Voor oliebollenkramen de periode om geld te verdienen. Ondanks dat ze open mogen blijven, hebben sommige kramen wel last van de lockdown. Ze staan namelijk vaak op plekken waar door de lockdown nauwelijks mensen komen, bijvoorbeeld bij tuincentra en bouwmarkten.

De oliebollenkraam van de ouders van Jeanrocher staat in een winkelstraat in Arnhem. Normaal is het daar druk met winkelende mensen die wel een oliebol lusten. Maar dit jaar is het rustig bij de kraam.