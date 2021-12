Ruben heeft een hartziekte en is bezorgd over veranderingen in het ziekenhuis

Ruben van 12 jaar heeft een hartziekte en daardoor moet hij ieder jaar voor controle naar het ziekenhuis in Groningen. Toen hij 7 jaar was kreeg hij een operatie aan zijn hart en de kans is groot dat dat over een tijdje weer moet.

Als dat zo is, moet hij naar een ander ziekenhuis. De afdeling kinderhartchirurgie verdwijnt namelijk in Groningen. En daar is Ruben bezorgd over.