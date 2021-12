Schattig: Zeekoe geboren in dierentuin

Heb je ooit een zeekoe geboren zien worden? In dierentuin Burgers'Zoo in Arhnem is het vanochtend gebeurd. En daar zijn veel mensen blij mee, want er leven niet zoveel zeekoeien in Europa in dierentuinen. Deze baby-zeekoe is de 39e zeekoe in Europa.

Ook in het wild leven er niet zoveel meer. Zeekoeien worden vaak overvaren door boten of belanden in visnetten. Deze geboorte is extra goed nieuws dus.