Welk nieuws was in 2021 het populairst? In de Jeugdjournaal Top 21 van 2021 zie je de berichten die jullie het meest hebben aangeklikt in de Jeugdjournaal-app. Als je op de titel klikt, kan je het hele bericht lezen.

1. Italië wint Songfestival met rocknummer, Nederland op plek 23