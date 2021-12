Nieuwswekker: Oudejaarsdag + Drukte bij vuurwerkwinkels

- In een hotel in Diemen is een plofkraak geweest. Criminelen probeerden een geldautomaat in het hotel op te blazen. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. De gasten en werknemers van het hotel zijn naar een andere plek gebracht. Of de criminelen geld konden pakken, is nog niet duidelijk.

- Een vrouw uit de Verenigde Staten heeft zich tijdens een vlucht naar IJsland opgesloten in de wc. Ze kreeg tijdens de vlucht klachten en deed een corona-zelftest. Omdat die positief was, sloot de vrouw zich op om zo niemand anders te besmetten. Ze maakte er TikToks over en die werden miljoenen keren bekeken.