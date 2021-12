Veel schade na plofkraak in hotel

In een hotel in Diemen is een plofkraak geweest. Criminelen probeerden daar met een grote explosie de geldautomaat in het hotel op te blazen. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade.

Ramen en deuren zijn kapot en bij sommige kamers is het plafond beschadigd.

Evacuatie

Het gebeurde midden in de nacht om 04.30 uur. 70 gasten van het hotel en mensen die er werken zijn naar een andere plek gebracht.

Of de criminelen geld konden pakken, is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst zoekt uit of er geen explosieve dingen meer bij het hotel liggen.