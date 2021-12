Grote drukte bij Belgische vuurwerkwinkels

Het is al een paar dagen hartstikke druk bij vuurwerkwinkels in België. Niet alleen Belgen, maar juist ook Nederlanders staan daar in de rij om vuurwerk te kopen. En dat terwijl het in Nederland verboden is om vuurwerk af te steken.

93% van de kinderen heeft de afgelopen weken knallen gehoord of flitsen gezien van vuurwerk. Dat vroegen we in een groot onderzoek. Een groot deel van dat vuurwerk hebben mensen waarschijnlijk gekocht in België.

In de plaats Baarle-Hertog, net over de Belgische grens, was het extreem druk. De burgemeester van die plaats zei gisteren dat Nederlanders daar niet meer naartoe moeten komen. Of mensen daar naar luisteren, is afwachten. De eigenaar van een vuurwerkwinkel denkt in ieder geval van niet.

Veel mensen willen toch gewoon knallen en dat zie je ook in mijn zaak. Jeroen Cornelissen, eigenaar van vuurwerkwinkel Dolfijn in Baarle-Hertog

Vanavond zie je meer over de drukte bij vuurwerkwinkels in het Jeugdjournaal.