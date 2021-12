Ezechiel speelt orgel en ging daar viral mee

Ezechiel heeft een hobby die niet veel andere kinderen hebben: hij is gek op orgel spelen. Hij speelt regelmatig orgel in de kerk in Dordrecht.

Een filmpje waarin hij op het orgel speelt was ook te zien in het Jeugdjournaal, in de Check Dit Dan. Ezechiel vertelt erover in de video hierboven.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2021. De hele uitzending zie je hier: