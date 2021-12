Zware explosie in flatgebouw Turnhout

In de Belgische plaats Turnhout is een heftige explosie geweest in een flatgebouw. Zeker één iemand is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Acht mensen worden nog vermist.

Een deel van het flatgebouw is ingestort. Brandweermannen zoeken in het puin naar de vermisten.

Ze hebben contact met iemand die onder het puin ligt. Met die persoon gaat het goed, zegt de burgemeester.

Niet thuis

Het is nog onduidelijk of de mensen die vermist zijn, in het flatgebouw waren. Het kan ook zijn dat ze op het moment van de explosie niet thuis waren. Dat zoekt de politie nog uit.