Jongen van 12 overleden bij ongeluk met klaphamer

In Haaksbergen is een heftig ongeluk gebeurd. Een jongen van 12 is daar bij om het leven gekomen. Een andere jongen raakte zwaargewond.

Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekendgemaakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het zou gaan om een ongeluk met een klaphamer. Een man sloeg met de klaphamer op poeder, wat een behoorlijke knal geeft. Dat wordt vaker gedaan met Oud en Nieuw.

Aangehouden

De politie heeft een man aangehouden. Wie hij is, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het zo mis kon gaan.