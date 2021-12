Nog nooit zo warm op Oudejaarsdag

Het is winter, maar dat zou je misschien niet denken. Het is namelijk hartstikke warm voor de tijd van het jaar. Er is zelf een weer-record gebroken. Nog nooit was het zo warm op 31 december.

Het kan vandaag op sommige plekken zelfs 15 graden worden. Ook blijft het op de meeste plekken droog en schijnt af en toe de zon. 's Avonds is er ook minder wind.

Het vorige record

De laatste keer dat het flink warm was met Oud en Nieuw, was in 2017. Toen werd het gemiddeld 13,7 graden.