Bijna 300.000 euro opgehaald met korte broeken-actie voor KiKa

Met de korte broeken-actie van KiKa is meer dan 290.000 euro opgehaald! Honderden kinderen deden mee met de actie. Ze droegen voor een paar dagen of langer een korte broek en kregen daarvoor geld van sponsors.

Het geld gaat naar Kika, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.

Door het hele land

De actie is vorig jaar bedacht door Pim van 12. Hij kwam op het idee toen zijn vriend Rein kanker had. Dit jaar konden kinderen in het hele land meedoen aan de actie, waardoor er nog veel meer geld is opgehaald.

Pim en Rein deden ook mee aan de actie, twee weken geleden gingen we bij ze langs: